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Avcılar’da top mermileri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.
Üniversite Mahallesi’ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.
(FOTOĞRAFLI)

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