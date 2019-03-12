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Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 02:54 | Son Güncelleme

Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 Otoyolu Edirne istikameti Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağı mevkisinde, Recai Badem yönetimindeki 22 RG 869 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarptı.

Sürücü Badem ile araçta sıkışan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hasarlı araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tedavisi süren sürücü Recai Badem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralılar Serkan Atik, Turgay Mutlu, Yiğitcan Karatay ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasarlı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından, yaklaşık yarım saat kapanan yol normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar E-5 otoyolu Edirne istikameti trafik kazası

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