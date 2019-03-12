AVCILAR'DA TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI(EK GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın hemen ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edirne istikametinde seyreden 22 RG 869 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Badem, Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında bulunan Ambarlar sapağının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir direğe çarptı. Sürücü Recai Badem ile birlikte otomobilde bulunan toplam 6 kişi şiddetli çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarları üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i vatandaşların yardımı otomobilden çıkarılırken, otomobilin içinde sıkışan son yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ambarlar sapağı bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI) (EK)

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-Kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yerine topanan vatandaşlar

(aktüel)

- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobil

- Polis ve itfaiye ekipleri

- Kaza yerindeki çalışmalar

- Genel ve detaylar

12.03.2019 - 03.04 Haber Kodu : 190312009

