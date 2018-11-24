HABER

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BB 4873 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

PARTNERYeni bir dinozor türü keşfedildi!Yeni bir dinozor türü keşfedildi!
Kadın teröristten kan donduran itiraf! Kadın teröristten kan donduran itiraf!
Hakimiyet kurmak isteyen erkekler şiddete başvuruyorHakimiyet kurmak isteyen erkekler şiddete başvuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar'da kaza Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!

Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!

Vatan Partisi il yöneticisinin cesedi bulundu

Vatan Partisi il yöneticisinin cesedi bulundu

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.