Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde, seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BB 4873 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

