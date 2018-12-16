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Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 13:27 | Son Güncelleme

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı (1)

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA)-AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı (1)Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı (1)

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