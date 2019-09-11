HABER

Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nden Ambarlı Kavşağı'na doğru seyir halinde olan Hüseyin Çiçek idaresindeki 34 VT4250 plakalı özel halk otobüsü, park halindeki 34 LCB 081 ve 34 LDS 443 plakalı minibüsler ile 34 AAV 111 plakalı otomobil ve 34 HR 6043 plakalı kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Çiçek ile otobüste bulunan yolcular Hülya Topcucan, Arzu Karakaş ve Derya Toprak yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındıAraçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı
Bursa’nın işgâlden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandıBursa’nın işgâlden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özel halk otobüsü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.