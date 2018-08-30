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AVCILAR'DA TRANS KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA Son 20 gün içerisinde Beyoğlu'nda Esra Ateş ile Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde 'Begüm’ adlı trans kadınların bıçaklanarak öldürülmesi Avcılar’da protesto edildi.

Haber-Kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA Son 20 gün içerisinde Beyoğlu'nda Esra Ateş ile Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde 'Begüm’ adlı trans kadınların bıçaklanarak öldürülmesi Avcılar’da protesto edildi. Trans kadın Niler Albayrak, Kaymakamlıktan izin aldıktan sonra bir grup kadın ile birlikte Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Üzerinde ‘Sıra bende mi?’ yazısı ve bıçak resmi bulunan beyaz önlük bulunan Albayrak, son olarak geçen cumartesi günü Beyoğlu’nda seks işçiliği yapan Esra Ateş isimli trans kadının oturduğu evin önünde 3 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürüldüğünü söyledi. Albayrak, “Artık, barınma, çalışma haklarımızın elimizden alınmasını, zorunlu seks işçisi olarak çalışmayı istemiyoruz. Normal bir işte çalışmayı istiyoruz. Gün geçmiyor ki katledilen bir trans kadın haberi okumayalım. Normalleştirilen şiddet bütün toplumu sarmış bulunuyor. Bu ülkede biz trans kadınlar da varız. En az sizler kadar yaşamayı hak ediyoruz" dedi. Bir başka konuşmacı da, “Diğer insanlar gibi ecelimiz ile ölmek istiyoruz. Bize eceli çok görmeyin" derken, gözyaşlarını tutamadı. “Susma haykır, translar vardır" diye slogan atan grupta bulunan bir kadın, hazırladıkları pastaları, ölen arkadaşlarına dua edilmesini isteyerek çevredekilere dağıttı. Basın açıklamasına bazı çevreci dernek temsilcileri ile kendilerine ‘Kadın Meclisi’ adını veren gruptaki bazı kadınlar da destek verdi. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Basın açıklaması -Niler Albayrak (Üzerinde beyaz önlük bulunan) -Kurabiye dağıtılması -Genel ve detaylar

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