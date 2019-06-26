Avcılar’da uyuşturucu operasyonu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da sürdürülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında mobil okul timinin düzenlediği operasyonda 4 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, bir taksi şoförünün uyuşturucu madde ticareti yaptğı ihbarı üzerine Yeşilkent Mahallesi'deki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç unsuru bulunmadı. Evin yanındaki merdiven boşluğunda ise 4 kilo 100 gram eroin el egeçirildi. Evde bulunan taksi şoförünün eşi Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken eşi eşi ise aranıyor.

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