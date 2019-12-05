Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir binanın bodrum katında Hint keneviri serası bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 57 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Denizköşkler Mahallesinde bir binanın bodrum katında uyuşturucu madde üretimi yapıldığını bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adrese 29 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda bodrumun Hint kenevirini serasına dönüştürüldüğünü gören ekipler Ozan P.(36) ve İbrahim Y.(39) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Ekiplerin evde yaptıkları aramalarda 57 kilogram 200 kök Hint keneviri, vantilatör, ısıtıcı, nemölçer, sera ısıtıcısı reflektörü ve 2 bidon sıvı gübre ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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