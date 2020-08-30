HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 25 kilo eroin ele geçirildi

Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 25 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da düzenlenen operasyonda 25 kilo 230 gram eroin ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul Avcılar’da düzenlenen operasyonda 25 kilo 230 gram eroin ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişileri bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe alınan kişilerin Avcılar’daki adresine baskın düzenlendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda M.K. ve R.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 25 kilo 230 gram eroin, 1 hassas terazi, bin 840 TL, 2 bin 100 Amerikan doları ve 16 bin 740 Euro nakit para, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 tam altın ve bir çeyrek altın ele geçirildi.
Gözaltına alınıp sorguya çekilen iki şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, M.K. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyon anı polis ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Jayda alınan görüntüde, emniyet ekiplerince yürütülen operasyon sırasında evde ele geçirilen maddeler ve ziynet eşyaları yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klipMSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
Giresun'dan bir acı haber daha... Ölü sayısı yükseldi
Giresun'da ölü sayısı yükseldi
Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
Korkutan açıklama! 'Kışın bağıl nem oranı düştüğü için salgın riski 5 kat artacak'
Korkutan açıklama! 'Kışın salgın riski 5 kat artacak'
Büyük Zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor
Büyük Zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.