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Avcılar’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Avcılar’da "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar’da "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre şüpheli aracı takibe alan ekipler, şüpheli bir kişinin araca bindiğini görmesi üzerine "dur" ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarı üzerine araçtan inerek yaya şekilde kaçmak isteyen 3 kişi yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal T’nin üst aramasında 37 gram eroin, Melik Y’nin üzerinden ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Melik Y. üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeyi 80 lira karşılığında satın aldığını söylerken, polis ekiplerinin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada ise 148 gram eroin, 195 uyarıcı hap, 7 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılan Melik Y. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Kemal T. ve Ömer S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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