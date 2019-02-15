HABER

Avcılar’da vahşet: Bebeğine çamaşır suyuyla işkence etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da bir kadın, 1.5 yaşındaki kızının vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti.

İstanbul Avcılar’da bir kadın, 1.5 yaşındaki kızının vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti. Korkunç vahşet, yakalanacağını anlayan annenin karakola gidip suçunu itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Tutuklanan annenin, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre akıllara durgunluk veren olay Avcılar’da yaşandı. 12 yıl önce evlenen ve 2 çocukları bulunan Elif K. ile Eray K. çiftinin 1,5 yıl önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Eylül Miray ismi verildi. Ancak sürekli hastalanan bebek, sık sık hastaneye götürülmeye başlanınca, doktorlar durumdan şüphelendi. Vücudundan kan gelen minik bebek, çeşitli doktorlara götürüldükten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisine kaldırıldı. Durumdan şüphelenen bir doktor durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri anne Elif K.’yı gözaltına aldı. Ancak suçlamaları reddeden anne, serbest bırakıldı. Bu süreçte Miray bebek de annede kaldı. Ancak devam eden şikayetleri nedeniyle minik bebek bu kez de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tekrar gözaltına alınan anne, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak çocuğun hastanede bulunduğu sürede hızlıca iyileşmesi, anne Elif K. üzerindeki şüpheleri arttırdı.
Yakalanacağını anlayan anne, 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezine giderek suçunu itiraf etti. Vicdan azabı duyduğunu söyleyen anne, doğduğu günden bu yana minik bebeğin vücuduna şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini söyledi. "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dediği öğrenilen Elif K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Isparta’da avukatın şüpheli ölümüIsparta’da avukatın şüpheli ölümü
Babasını öldürdüğünü itiraf eden kıza MHP Milletvekili Taytak’tan destekBabasını öldürdüğünü itiraf eden kıza MHP Milletvekili Taytak’tan destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.