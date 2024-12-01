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  4. Avcılarda vahşetin eşiğinden dönüldü! Uyuşturucu bağımlısı anne babanın 25 günlük bebeği metruk binada baygın halde bulundu

Avcılarda vahşetin eşiğinden dönüldü! Uyuşturucu bağımlısı anne babanın 25 günlük bebeği metruk binada baygın halde bulundu

01.12.2024 09:25
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 09:25
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Avcılar'da geçen hafta yaşanan olayda vahşetin adeta eşiğinden dönüldü. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen anne babanın 25 gün önce doğan bebekleri metruk bir binada baygın halde bulundu. Bebek devlet korumasına alınırken anne ve baba cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 25 gün önce Bahar K. ve Çetin G.’nin evlilik dışı bebekleri oldu. Ancak bebeğe gerekli bakım sağlanmadı.

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BEBEĞİN YANINDA KULLANDILAR

İddialara göre çift madde bağımlısı ve uyuşturucu kullanmak için metruk bir binaya gittiler. Orada yasaklı madde kullanmaya devam eden 2 kişi, çevredekilerin dikkatine takıldı. Olayı göre çevre halkı, polise haber verdi.

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BEBEK BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay yerine giden polis ekipleri bina içerisinde 2 şahıs ve bebeği buldu. Baygın halde bulunan bebek için ambulans çağrıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebek devlet korumasına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne ve baba emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu bina bebek
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