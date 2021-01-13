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Avcılar’da yağış nedeniyle inşaatın istinat duvarı çöktü

13.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve su borusunun patlaması nedeniyle inşaatın istinat duvarı çöktü.

Avcılar’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve su borusunun patlaması nedeniyle inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak içerisinde bulunan bir binanın inşaatında meydana geldi. Binanın yapımı sırasında kurulan istinat duvarı dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen yağış ve inşaat çalışması sırasında patlayan su borusu nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken inşaatta bulunan bir kişi yaşananlar anlatarak, "Duvar çöktü, yağış etkisi ve su borusu patladı onun etkisi var. Başka bir sıkıntı yok" dedi.

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