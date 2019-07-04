AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1)

Ersan SAN \/ \u0130stanbul DHA\nD-100 Karayolu Avc\u0131lar mevki Ankara istikametinde bir yak\u0131t tankeri devrildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------------\n- Devrilen ara\u00e7tan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\n- Trafikten g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\n- Detaylar Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Emniyet te\u015fkilat\u0131nda atamalar yap\u0131ld\u0131!\u2019Balyoz\u2019dan tutukland\u0131ktan sonra kansere yakalanan emekli Tu\u011famiral \u00c7akmak mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131
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