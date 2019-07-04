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AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:28 | Son Güncelleme

  Ersan SAN / İstanbul DHA  D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

Ersan SAN / İstanbul DHA
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

Görüntü Dökümü:
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- Devrilen araçtan görüntüler
- Trafikten görüntüler
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