AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (4)

Ersan SAN / İstanbul, (DHA)

D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. 34 TB 5292 plakalı tankerin sürücüsü Enes Topçu, direksiyon hakimiyeti kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından yola devrildi. Arkadan gelen 34 CBD 421 plakalı hafif ticari araç devrilen tankere çarptı. Sürücü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğunun alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alında. Trafik Ankara istikametine durduruldu. Ulaşım yan yoldan tek şeritten sağlanıyor. Tankerden yola yakıt sızan yakıta karşı ise itfaiye ekipleri köpük sıktı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın havadan görüntüleri

- Devrilen araçtan görüntüler

- Sürücünün kurtarılma çalışmaları (özel)

- Sürücünün ambulansa taşınması (özel)

- Hafif ticari aracın görüntüsü

- Trafikten görüntüler

- Detaylar

