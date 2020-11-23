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Avcılar’da yaklaşık 90 kilo skunk ele geçirildi

23.11.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da bir eve düzenlenen operasyonda, 90 kiloya yakın skunk maddesi ele geçirildi.

Avcılar’da bir eve düzenlenen operasyonda, 90 kiloya yakın skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da bir evde uyuşturucu madde depolandığı istihbaratını aldı. Emniyet ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü daha önceden tespit edilen söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, 88 kilo 950 gram skunk diye tabir edilen Hint keneviri bitkisi, bir hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 990 lira para ele geçirildi. Uyuşturucularla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan uyuşturucu maddelerin saklandığı adrese yapılan polis baskını, emniyet kameralarına da yansıdı.

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