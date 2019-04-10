Avcılar'da yanan binada korkutan görüntü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da yanan 4 binanın sakinleri çatlayan kolon ve kirişler nedeniyle tedirgin.

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada geçen cumartesi günü çıkan yangında 2 yıldan bu yana sahiplendiği 'Boncuk' isimli kedisini kaybeden Semihcan Arapkirli gözyaşlarına boğulmuştu. Çatı katının tamamen yanmasına, bir dairenin de hasar görmesine neden olan yangın ardından itfaiye ekipleri, binanın kısmen kullanılamaz olduğunu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sırasında sıktığı su, biri bodrum katı olmak üzere 7 daireli binanın riskli olabilecek derecede çürük olduğunu da gözler önüne serdi. Sıkılan su, bir alt kattaki dairenin tavan sıvalarının dökülmesine ve paslanmış demirlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Annesi ile oturdukları evi ve çatlak kolonları gösteren Semihcan Arapkirli, "Eve girmeye korkuyoruz. Kolonlar çatlak, Başımıza tavandan sıvalar parçalar halinde düşüyor" dedi.

KOLONLAR PATLAK, ÇATLAK

Gökhan Küpeli de, çatı katında yangını söndürmeye çalışan itfaiyenin sıktığı suyun gidecek yer bulamayınca 2 kat aşağıda oturduğu evin duvarını patlatarak zemine sızdığını söyledi. Bodrum katını da gösteren Küpeli, "Çıplak gözle bakıldığındı veya adeta kuma dönen duvara dokunulduğunda binanın çürüdüğünü, demirlerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Beton artık kendiliğinden dökülüyor. Su sızıyor, temele iniyor. Kolonlar patlak. Binamız oturulacak halde değil. Demir de artık bitmiş. Beton eriyince demir de gidiyor. Bir an önce binamızın yıkılması gerekiyor. Bunun için gerekli yerlere başvuracağız" diye konuştu.

Kardeşi ile birlikte korkarak girdikleri evlerinde duvara monte edilen düşmesinden korktukları dolabı boşaltan Birgül Görener, 30 yıldan bu yana oturdukları binanın 55-60 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.