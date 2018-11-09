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Avcılar'da yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan çocuk ve kadınlar son anda evden çıkmayı başardı.

Haber Kamera: Alper KORKMAZ- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL , (DHA) Avcılar'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan çocuk ve kadınlar son anda evden çıkmayı başardı. Olay saat 11.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-117 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm daireyi sardı. Bu sırada binada bulunan çocuk ve kadınlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinlerinden 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadın ve çocuklar olay yerine gelen ambulansa alındı. Diğer bina sakinleri ise korku dolu gözlerle söndürme çalışmalarını seyretti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

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