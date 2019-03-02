Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA) - AVCILAR'da uzaklaştırma kararı olan kişinin, eşini balkondan aşağıya attığı öne sürüldü..

Olay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.

ÇOCUĞU ŞAHİT OLDU

kattan aşağı atılan kadının yardım seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, polis ekiplerine babasıyla annesinin tartıştığını sonrasında ise babasının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi.

Olayı anlatan Gülizar T.'nin komşusu, "Sabah bir ses duydum. İlk başta kedi sandım. Pencereden baktım kadın yerdeydi. 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Eşime haber verdim" diye konuştu. Yaralı kadının ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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