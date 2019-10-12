Avcılar'da yaşanan motosiklet kazası kamerada

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da seyir halindeki bir motosiklet, durağa yanaşan otomobile yandan çarptı. Durakta bekleyen vatandaşlar motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Avcılar Firuzköy Bulvarı Osman Gazi otobüs durağı önünde meydana geldi. Seyir halindeki 34 UH 8375 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde seyreden 59 SL 461 plakalı otomobilin sağından geçmeye çalıştı. Bu sırada, otomobilin sağ kırması sonucu motosiklet, otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet kaldırıma savrulurken, durakta bekleyen vatandaşlar motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.

"ÇARPIŞMADA ADAM UÇUYOR"

Kazayı görüp motosiklet sürücüsünün yardımına koşan Ahmet Karakaş, "Telefonla konuşuyordum burada. Ondan sonra bir ses duydum. Dükkandan çıktım motorcu burada, araba da orada. Ben son anda anladım. Meğer motosiklet aradan giriyor, araba sağ sinyal veriyor. Çarpışmada adam uçuyor, motor da burada duruyor." dedi.