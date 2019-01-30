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Avcılar’da yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk Perşembe günü düzenlenen Geleneksel Muhtarlar Toplantısı gerçekleşti.

Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk Perşembe günü düzenlenen Geleneksel Muhtarlar Toplantısı gerçekleşti. Yeni yılın ilk toplantısında bir araya gelen Avcilar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli muhtarların taleplerini dinledi, mahallelerde yürüttükleri çalışmaların bilgisini paylaştı.
Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk Perşembe günü düzenlenen Geleneksel Muhtarlar Toplantısı Firuzköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Yeni yılın ilk toplantısında muhtarlar ile bir araya gelen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli muhtarların taleplerini dinledi, mahallelerde yürüttükleri çalışmaların bilgisini paylaştı.
Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Toprak Benli; Yeşilkent Mahallesi Kıvırcık Ali Parkında imar çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılan Ek Hizmet Binası ve yakın zamanda açılışı yapılacak Kapalı Semt Pazarı, Cihangir Mahallesi’nde 5 dönümlük alana yapılacak Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi projesi, Ambarlı Mahallesi’nde; önümüzdeki günlerde açılması planlanan Huzur Evi ve Fen Lisesi yapılmak üzere Milli Eğitime arsa devredilmesi; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde; İstiklal Caddesi’nin bir kısmının trafiğe kapatılması, Firuzköy Mahallesi’nde Anadolu Lisesi yapılmak üzere Milli Eğitime devredilen arsa ve Tahtakale Mahallesinde; Ispartakule Fuar ve Sergi alanı çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi.
Çözüm odaklı bbelediyecilik
Her ay geleneksel olarak düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda Avcılar’ın 10 mahallesinde yürütülen faaliyet ve sorunların tek tek değerlendirdiklerini söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli; ” Yerelde çözüm ortağımız olan Muhtarlarımızla, geleneksel olarak her ay düzenlediğimiz ‘Muhtarlar Toplantısı’nda buluştuk. Önce İnsan ilkesi ile mahallelerimizde uyguladığımız hizmetlerimizi hep birlikte değerlendiriyor; hemşehrilerimizin taleplerini daha hızlı ve etkili karşılamak için koordineli biçimde çalışıyoruz. Avcılar’ımızı en demokratik, en şeffaf biçimde yönetmek için her zaman muhtarlarımızla dayanışma içinde olacağız. Çözüm odaklı sürdürdüğümüz çalışmalarımızla Avcılarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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