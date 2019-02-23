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Avcılar’da yeşil alanlar 3 kat artacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar’da yeşil alanlar 3 kat artacak

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar için büyük projeleri olduğunu ve projelerin tamamlanması halinde ise Avcılar’daki yeşil alanların 3 kat artacağını ifade etti.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ulusoy ziyaretlerinde kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi’nde esnaf ile buluşan Ulusoy daha sonra sırasıyla Uluslararası Üniversiteliler Başkanlığı ve Firüzköy Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı’nı da ziyaret etti.
Firüzköy ziyaretinde bir konuşma yapan Ulusoy, Avcılar için birçok büyük projeye imza atacaklarını ifade ederek, “Avcılar’daki yeşil oranını, ağaçlandırmayı projelerimizle 3 kat arttıracağız. Çünkü her projemizde özellikle arkadaşlara şunu söylüyorum, Avcılar artık depremi ile değil, Avcılar güzelliği ile, yeşilliği ile, gölüyle, deniziyle anılsın. Avcılar’ı marka bir kent yapalım dedim. Tüm dünyaya da Avcılar örnek olsun. İlimde, bilimde ve eğitimde. Üniversitelerimiz var. Gençlik geleceğimizin teminatı. Çocuklarımız, öğrencilerimiz geleceğimizin teminatı. Eğitimde de her türlü alt yapı desteğini vererek biz Avcılar’ı ilimde de bilimde de eğitimde de marka bir kent yapalım. Avcılar’ı spor da bir marka kent yapalım" dedi.

Avcılar’da yeşil alanlar 3 kat artacak

Avcılar’da yeşil alanlar 3 kat artacak

Avcılar’da yeşil alanlar 3 kat artacak

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