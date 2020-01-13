HABER
  4. Avcılar'da yıkılacak camideki eşyalar yapımı süren camiye taşındı

Avcılar'da yıkılacak camideki eşyalar yapımı süren camiye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir minaresi devrilen, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı saptanan ve geçen hafta kubbesindeki sac kaplamaları fırtınada  uçan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ndeki bütün eşyalar, tamamlanmak üzere olan bir başka camiye taşındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ISTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir minaresi devrilen, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı saptanan ve geçen hafta kubbesindeki sac kaplamaları fırtınada uçan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ndeki bütün eşyalar, tamamlanmak üzere olan bir başka camiye taşındı.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkılması için başlatılan yasal prosedürün sonuna gelindi. İstanbul Müftülüğü, Silivri depremi ardından ibadete kapatılan caminin yıkım işlemlerinin hızlandırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçti. D-100 karayolunun hemen yanında bulunan ve ilçe girişinde yer alan caminin yıkım işlemlerinde son aşamaya gelinirken, içindeki kullanılabilir halı, klima, avize, ses sistemi, mimber başta olmak üzere tüm eşyaların alınarak değerlendirilmesi için Avcılar Müftülüğü, harekete geçti. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, yıkılması gündemde olan camideki bu malzeme ve eşyaların ilçede yapımı süren ve bir türlü bitirilemeyen Yeşilkent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kullanılmasını önerdi. Müftülüğün de buna onay vermesi üzerine cami bütün gün süren çalışmalarla tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bazı görevlilerin de katıldığı tahliye çalışmalarını izleyen Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Son teknik raporlar Diyanet İşleri Başkanlığımıza iletilmişti. Yıkım için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yazıları bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yıkım kararı çıkacak ve yıkım işlemi gerçekleşecek" dedi.

YERİNE MUTLAKA YENİ CAMİ YAPILACAK"

Müftü Derin, şöyle devam etti:
""Önümüzdeki günlerde yıkım işlemi gerçekleşecek bu camimizde kullanılabilecek tüm malzemelerimizi yine ilçemizde Yeşilkent Mahallesi’nde inşaatı yıllardan bu yana devam eden, önümüzdeki günlerde ibarete açılacak 15 Temmuz Şehitler Camii’mizde kullanacağız. Buradaki halısından tutun, mimberi, kürsüsü ne varsa kullanılabilecek her şeyi oraya nakledeceğiz. İnşallah o camide bu emaneti oraya taşımış olacağız. Bu caminin yerine mutlaka yeni cami yapılacak. Çok büyük ihtiyaç var. Halkımız ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Geçici olarak bir konteyner koyduk. Caminin bulunduğu konum şehrin girişinde, metrobüs durağı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın yanında olması göz önünde alındığında çok yoğun ve hareketli bir nokta. Halkımız burada daha modern, daha büyük bir cami bekliyor."

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Tarsus'ta boş araziye yüzlerce tavuk ölüsü bırakıldıTarsus'ta boş araziye yüzlerce tavuk ölüsü bırakıldı
Artvin’de kar nedeniyle 83 köy yolu ulaşıma kapandıArtvin’de kar nedeniyle 83 köy yolu ulaşıma kapandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı!

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Mersin'deki kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Mersin'de yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar

Yer: Mersin! Pis kokular yayılınca fark edildi

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

TRT'de üst düzey atama! Resmen açıklandı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

TEM'de korku dolu dakikalar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

TEM'de korku dolu dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.