Avcılar’da yol çöktü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da dün gece ve bu sabah yağan sağanak yağmur etkili oldu. Merkez Mahallesi’ndeki Denizköşkler Caddesi’nin bir bölümünde kanalizasyon sisteminin aşırı yağışa dayanamaması sonucu çökme meydana geldi. Avcılar Belediyesi yolun bu bölümünü bariyerlerle kapattı. Yolda kontrollü geçiş sağlanırken, bu sabah bölgeye gönderilen ekipler boruları değiştirerek, onarıma başladı.

Öte yandan Firüzköy ve Yeşilkent Mahalleleri’nde altyapının yetersiz olduğu yerlerde rögarların tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

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