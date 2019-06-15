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Avcılar'da yolda çökme meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

AVCILAR’da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Ambarlı Mahallesi’ndeki Faik Bey Sokak’ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme oldu. Yolun ortasında delik oluşurken çevredekiler, buradan geçecek araçların içine düşmemesi için etrafına taş ve tahta yerleştirip polisi aradı. Sokağa gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda inceleme yaptıktan sonra yolun iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı, belediyeye bilgi verdi. Ekiplerin, yolda inceleme yaptıktan sonra onarım çalışmasına başlayacağı ifade edildi.

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