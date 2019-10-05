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Avcılar'da yolda çökmeler oldu, araçlar mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir sokakta İSKİ'nin yaptığı çalışma ardından  yağmurun da etkisiyle yolda çökmeler oldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir sokakta İSKİ'nin yaptığı çalışma ardından yağmurun da etkisiyle yolda çökmeler oldu. Oluşan çukurların içine düşen araçlar sahipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Faik Bey Sokak'ta İSKİ tarafından bir süre önce kanalizasyon boruları değiştirilirken, yol çalışması yapıldı. Çalışmanın tamamlanması ardından dün gece yarısı yağan şiddetli sağanak yağmurun da etkisiyle sokakta çökmeler görüldü. Yolda mahsur kalan otomobil ve cipin sahibi sabah gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın özensizliğine dikkat çekti. Askıda kalan otomobiller, mahalle sakinleri tarafından lastiklerin altına tahta ve kalaslar konularak kurtarıldı.

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