Avcılar'da zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Avcılar D-100 kara yolunda meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Hacı Şerif mevkii, Edirne yönünde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla Edirne yönünde tamamen duran trafik, normale döndü.

