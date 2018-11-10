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Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 06:27 | Son Güncelleme

Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Londra Asfaltı Caddesi Topkapı istikameti yan yolda sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobil ve aynı istikamette ilerleyen taksi ile başka bir araç çarpıştı.

Yol kenarında park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Avcılar E-5 Karayolu trafik kazası yaralı Zincirleme

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