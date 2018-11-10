Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Londra Asfaltı Caddesi Topkapı istikameti yan yolda sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobil ve aynı istikamette ilerleyen taksi ile başka bir araç çarpıştı.
Yol kenarında park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Kötü haber geldi: 26 asker yaralı, 7 asker aranıyor
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum