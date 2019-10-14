HABER

AVCILAR'DAKİ BANKA SOYGUNCUSU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir bankaya girerek silah tehdidiyle kasadan aldığı 32 bin lira ile  kaçan şüpheli Amasya'da yakalandı.

-AMASYA'DA YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir bankaya girerek silah tehdidiyle kasadan aldığı 32 bin lira ile kaçan şüpheli Amasya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelinin üzerinden olayda kullandığı kuru sıkı silah ve 5 bin lira ele geçirildi. Daha önceden polise geliş kaydı bulunmayan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "ihtiyacım vardı. O yüzden banka soydum." dediği öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADA
Avcılar'da 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, silahını çekerek önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, daha sonra bankoya yönelerek silah tehdidiyle kasada bulunan 32 bin lirayı alarak, yaya halde olay yerinden kaçmıştı. Soygun anı ise bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

ŞÜPHELİ AMASYA DA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin olaydan sonra Amasya'ya kaçtığı belirlendi. 10 Ekim'de Amasya'da yapılan operasyonda banka soyguncusu Naim D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile 5 bin lira ele geçirildi.

"İHTİYACIM VARDI O YÜZDEN SOYDUM" DEDİ.
İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "İhtiyacım vardı. O nedenle banka soydum." dediği öğrenildi. Naim D.'nin daha önceden bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
--------------
-Güvenlik kamerası
-Soygun anları
-Aktüel görüntüler
-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı
-ARŞİV görüntüler (olay yeri)

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Çocuk boyundaki kabak, üreticisini şaşırttıÇocuk boyundaki kabak, üreticisini şaşırttı
Bıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandıBıçaklanarak öldürülen arkeoloğun katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.