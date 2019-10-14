AVCILAR'DAKİ BANKA SOYGUNCUSU KAMERADA 

-AMASYA'DA YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bir bankaya girerek silah tehdidiyle kasadan aldığı 32 bin lira ile kaçan şüpheli Amasya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelinin üzerinden olayda kullandığı kuru sıkı silah ve 5 bin lira ele geçirildi. Daha önceden polise geliş kaydı bulunmayan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "ihtiyacım vardı. O yüzden banka soydum." dediği öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Avcılar'da 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, silahını çekerek önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, daha sonra bankoya yönelerek silah tehdidiyle kasada bulunan 32 bin lirayı alarak, yaya halde olay yerinden kaçmıştı. Soygun anı ise bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

ŞÜPHELİ AMASYA DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin olaydan sonra Amasya'ya kaçtığı belirlendi. 10 Ekim'de Amasya'da yapılan operasyonda banka soyguncusu Naim D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile 5 bin lira ele geçirildi.