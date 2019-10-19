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Avcılar’daki caminin ikiz minaresinin yıkım işlemleri tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Silivri açıklarındaki 5.8’lik depremin ardından minaresi yıkılan caminin ikiz minaresinin de bugün yıkım işlemleri tamamlandı.

Silivri açıklarındaki 5.8’lik depremin ardından minaresi yıkılan caminin ikiz minaresinin de bugün yıkım işlemleri tamamlandı. Ekiplerin dev demir makas ile minarenin betonlarını kesme anları drone ile havadan görüntülendi.
Silivri açıklarındaki depremin ardından Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin ikiz minaresinden birinde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası ekipler yıkımın olduğu minarenin söküm işlemini geçtiğimi hafta tamamlamıştı. 3 gün önce başlayan çalışmalar ile depremde yıkılan minarenin ikizi diğer minarenin de söküm işlemlerine başlandı. Ekiplerin çalışmalarıyla vinç yardımı ile 3 parçada sökülen minarenin geri kalan kısmı bugün tamamen yıkıldı. Sabah erken saatlerinde dev demir beton makası ile minarenin betonlarını kesme anları havadan da görüntülendi. Minare tamamen yıkılırken Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

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