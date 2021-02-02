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  4. Avcılar’daki çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

Avcılar’daki çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

02.02.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan şahsın, akrabasını arayarak, ‘İkisinin de kafasına sıktım’ dediği öğrenildi.

Avcılar’da eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan şahsın, akrabasını arayarak, ‘İkisinin de kafasına sıktım’ dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 14.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Temel Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Ümit A. evinde eşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ümit A.’nın eşi Canan A. eniştesi ve aynı zamanda akrabası olan Kenan Erol’un tekstil atölyesine sığındı. Tekstil atölyesine elinde silahla gelen öfkeli koca önce eşini sonra da araya girmeye çalışan eniştesini silahla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirirken cinayeti işleyen Ümit A. aracıyla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Canan A. ve eniştesi Kenan Erol’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, kaçan Ümit A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

“İkisinin de kafasına ben sıktım” dedi
İki kişiyi öldüren Ümit A.’nın cinayeti işledikten sonra Menşur E. isimli akrabasını arayarak, “İkisinin de kafasına sıktım” dediği polis ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlendi. Öte yandan çiftin iki çocuğu olduğu ve berdel usulü evlendikleri öğrenildi. İki kişinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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