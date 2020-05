Avcılar'daki eğri bina tehlike saçıyor

Galeri işletmecisi Erhan Altaş, "Bu bina 5.8’lik depremde boşaltıldı. Belediye geldi, elektrik ve suyunu kestiler. Herkesi çıkarttılar ve mühürlediler. Hep çatlaktı, zamanında sıvayla ve boyayla kapattılar. Mal sahipleri aralarında anlaşamıyorlar, çoktandır öyle bekliyor. Birilerinin bunu yıkması lazım. Düşerse okulun bahçesine düşer. İnşallah öyle bir şey olmaz, çocukların teneffüste olduğu dönemde olursa büyük bir şey olur" dedi.

"BALKONLARDAN MOLOZLAR DÜŞÜYOR

Apartmanın çevresinden geçerken ‘yıkılır mı’ diye korktuklarını söyleyen çevre sakini Zeynep Engin ise, "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Hatta deprem öncesinde bile kayınpederim buradan geçerken kafasına taş düşmek üzereydi. Kendi kendine balkonlardan molozlar düşüyor. Bir de deprem olduktan sonra haliyle şu an daha çok korkularımız var. Gözle görülen bir tehlike var. Bir de korona var, insanlar zaten dışarıya da çıkamıyorlar. Zor ve sıkıntılı bir süreç, onlar için daha da sıkıntılı. Oradakilerin yerinde olmak istemem. Bir şekilde bu işin bir sonuca bağlanmasını ve bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Çünkü her geçtiğimizde bize bir tehdit" diye konuştu.