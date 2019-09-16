HABER

Avcılar'daki silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

AVCILAR'da iki grup arasında yaşanan silahlı, palalı kavgada yaralanan kişi sayısının 7 olduğu öğrenildi.

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da iki grup arasında yaşanan silahlı, palalı kavgada yaralanan kişi sayısının 7 olduğu öğrenildi. Yakın akraba oldukları öğrenilen iki grubun, olayın gerçekleştiği yerde bir duvar örme çalışması nedeniyle karşı karşıya geldiği ve çatıştığı ortaya çıktı.
Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde dün öğle saatlerinde iki grubun cadde ortasında silahlı, palalı kavgasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olayda kavgaya karışanlardan 6 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı, o sırada caddede bulunan bir kadının da kurşun isabet etmesi sonucu yaralandığı, olayda toplam yaralı sayısının 7 olduğu öğrenildi. İki grubun birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, aralarındaki anlaşmazlığın yargıya da intikal eden bir mülk paylaşımı anlaşmazlığı olduğu da belirlendi. Bu konudaki dava sürerken iddialara göre, olayın yaşandığı yerde apartmanı bulunan kişiler ile aynı zamanda akrabaları olan diğer gruptan kişiler arasında duvar örme tartışması başladı. Duvarın örülmesi ile yollarının kapanacağını düşünen apartman sahipleri ile duvarı ören karşı taraf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada silahlar konuşurken, yaralıların silah ve pala ile vurulma anları ise bir görgü tanığının cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDEDE HAYAT NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
Öte yandan, görüntülerde olay yerindeki dehşet anları çevredekilerin konuşmalarına ve çığlıklarına da yansırken, caddede bugün hayatın normale döndüğü görüldü. Olaydan bağımsız, caddede bulunan bir kadının da kurşunların hedefi olarak yaralandığı noktada bugün çok sayıda öğrencinin okula gitmek için otobüs beklediği görüldü. Olayın Pazar günü yaşanması ve olay yerinde iş günlerine göre daha az kişinin bulunması olası bir faciayı önlemiş oldu. Çevredeki apartmanların birinin giriş kapısındaki kurşun deliği de dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
'Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi''Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi'
Zonguldak'ta darp edilen gazi taburcu olduZonguldak'ta darp edilen gazi taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski savcıya 12 yıl hapis cezası

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.