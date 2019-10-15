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Avcılar’daki silahlı kavganın nedeni “çocuk tartışması” çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Avcılar’da dün akşam 3 kişinin pompalı silahla yaralandığı kavganın nedeni “çocuk kavgası” çıktı.

Avcılar’daki silahlı kavganın nedeni “çocuk tartışması” çıktı

Avcılar’da dün akşam 3 kişinin pompalı silahla yaralandığı kavganın nedeni “çocuk kavgası” çıktı. Silahlı kavga sonucu pompalı tüfekle çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, yaralanan şüphelilerden birisinin suç kaydı olan eski polis olduğu öğrenildi. 8 kişi olayla ilgili adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nargile tütünü satan karşısında internet kafe bulunan iş yeri sahipleri ve çalışanları Z.C., E.Y, M.Y., B.B., E.B., ve A.T. daha önce çocukları arasındaki husumet yüzünden tartışmıştı. Tartışma sonrasında taraflar dün akşam saatlerinde yeniden karşılaştı. Tarafların kavgasında pompalı tüfekler ortaya çıktı. Pompalı tüfeklerden çıkan saçmalar, internet kafede bulunan Z.C., E.Y. ve M.Y’yi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin yanı sıra çok sayıda özel harekat polisi de sevk edildi. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.

Çok sayıda kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi
Yaşanan olay sonrası inceleme başlayan Avcılar İlçe Emniyete bağlı polis ekipleri, internet kafede ve üstündeki bina da yaptığı aramalarda 3 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca 2 pompalı tüfek ve iş yerinde bulundurma ruhsatlı silah ele geçirdi. Güvenlik kamerası incelemesi sonucu silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen ve araçla kaçan S.G. ve Ş.B. kısa süre sonra yakalandı.

Yaralı şüpheli eski polis çıktı
Kavga sonucu silahla yaralananlardan M.Y.’nin eski polis memuru olduğu ortaya çıktı. M.Y.’nin hakkında ise farklı bir suçtan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası ve bin 500 lira para cezası olduğu bilgisine ulaşıldı.

Silahlı kavganın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Öte yandan silahlı kavgaya karışan 8 kişi suç aletleri ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akşam yaşanan kavganın çevreye verdiği hasar da gündüz ortaya çıktı. Görüntülerde yerde kan izlerinin olduğu ve camların kırıldığı görülüyor.

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