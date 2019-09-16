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Avcılar’daki silahlı kavgaya ilişkin 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

Avcılar’da dün sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alırken, 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.Avcılar’da dün arsa anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan iki grup arasında tartışma çıkmıştı.

Avcılar’da dün sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alırken, 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.
Avcılar’da dün arsa anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda çevrede bulunan bir kadının da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Y.D., K.D.. N.K., H.Ş. ve M.E.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 20 adet kovan ve 1 adet demir parçasını ele geçirirken, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
T.D. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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