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Avcılar'daki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

AVCILAR'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - AVCILAR'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.
Elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

(FOTOĞRAF)

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