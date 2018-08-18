- AVCILAR'DAKİ  YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine

olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.

Elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

