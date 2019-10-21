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Avcılardan Mehmetçiğe tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri keklik ve tavşan sezonunu açtı.

Avcılardan Mehmetçiğe tam destek

Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri keklik ve tavşan sezonunu açtı. Sezonu açan avcılardan Mehmetçiğe asker selamlı destek geldi.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2. av sezonunun başlaması ile birlikte Ankara’ya hareket etti. Ankara’ya giden avcılar keklik ve tavşan avladı. Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, “2019-2020 yeni av sezonunun avcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Herkes limitlere uysun. Yenişehir’den üyelerimiz ile birlikte Ankara’ya giderek avlanma fırsatı yakaladık. Son derece keyifli, kazasız belasız avlanma gerçekleştirdik” diye konuştu.
Başkan Öztürk, "Vatanımızın bütünlüğü için canla başla mücadele eden Mehmetçiklerimize selam olsun. Rabbim yardımcıları olsun" dedi.
Avcılar asker selamı ile Mehmetçiğe destek oldu.

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