"Avcılar'ı çok ciddi bir borçla devralacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bıraktığımız günden bugüne kadar 5 yılda CHP zihniyeti Avcılar'da ne yaptı? Bunu vatandaşlarımızın sormasını isterim. Yaptığın hangi hizmetin karşılığında borçları çarpanlarına ayırarak geride bırakacaksın. İbrahim başkana söyledim. Allah yardımcın olsun. Bizim yöneticilik anlayışımız bunu da halleder. Çok ciddi bir borçla devralacağız Avcılar Belediyesini." dedi. Şenocak, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy'un proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart akşamı Ulusoy'un başkan seçileceğine inandığını söyledi. Yeni dönemin Avcılar'a hayırlı olmasını temenni eden Şenocak, "İbrahim kardeşimizin yeni dönemde yapacağı hizmetlerin proje kataloğunu gördüm. Bizim yarım bıraktıklarımızı İbrahim başkanla tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz. Avcılar'a Büyükşehir Belediye tarafından yapılan hizmetler ya da hükümet tarafından yapılan hizmetleri unutamayız ve asla unutmamalıyız. Bugün bu salonda toplantı yapıyorsak bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesine borçluyuz. 5 yıl önce bu salonun temelini atmıştık. Hamdolsun bugün gelinen noktada önemli bir esere kavuştuk." diye konuştu.

Bayram Şenocak, CHP'nin yerel yönetim anlayışını eleştirerek, şöyle devam etti: "Zaten iktidar oldukları yok. Onu bir kenara koyuyoruz. Yerel yönetimlere bir bakın. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunların yöneticilik anlayışı çöp, çukur ve çamurdur. Bunu özellikle burası için bakıyorum. Bıraktığımız günden bugüne kadar 5 yılda CHP zihniyeti Avcılar'da ne yaptı? Bunu vatandaşlarımızın sormasını isterim. Yaptığın hangi hizmetin karşılığında borçları çarpanlarına ayırarak geride bırakacaksın. İbrahim başkana söyledim. Allah yardımcın olsun. Bizim yöneticilik anlayışımız bunu da halleder. Çok ciddi bir borçla devralacağız Avcılar Belediyesini. Bunlar hep bizden gitti. Bu CHP zihniyeti Avcılar'ı geriye götürdü." Avcılar'ın makus talihini bu kez yeneceğini dile getiren Şenocak, seçimlerin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şenocak, gece gündüz çalıştıklarını anlatarak, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti. Başkan adayı Ulusoy'a destek isteyen Şenocak, ayrımcılık yapmadıklarını ve herkesin oyuna talip olduklarını dile getirdi. Şenocak, Cumhur İttifakı'yla yollarına devam ettiklerine dikkati sözlerini şöyle sürdürdü: