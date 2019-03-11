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"Avcılar'ı çok ciddi bir borçla devralacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Bıraktığımız günden bugüne kadar 5 yılda CHP zihniyeti Avcılar'da ne yaptı? Bunu vatandaşlarımızın sormasını isterim. Yaptığın hangi hizmetin karşılığında borçları çarpanlarına ayırarak geride bırakacaksın. İbrahim başkana söyledim. Allah yardımcın olsun. Bizim yöneticilik anlayışımız bunu da halleder. Çok ciddi bir borçla devralacağız Avcılar Belediyesini" - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: - "Böyle bir şehrin normalde parmakla gösterilen inci gibi bir yer olması gerekirdi. Şu an Avcılarımız bitkisel hayatta yaşam sürmeye çalışıyor"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bıraktığımız günden bugüne kadar 5 yılda CHP zihniyeti Avcılar'da ne yaptı? Bunu vatandaşlarımızın sormasını isterim. Yaptığın hangi hizmetin karşılığında borçları çarpanlarına ayırarak geride bırakacaksın. İbrahim başkana söyledim. Allah yardımcın olsun. Bizim yöneticilik anlayışımız bunu da halleder. Çok ciddi bir borçla devralacağız Avcılar Belediyesini." dedi.

Şenocak, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy'un proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart akşamı Ulusoy'un başkan seçileceğine inandığını söyledi.

Yeni dönemin Avcılar'a hayırlı olmasını temenni eden Şenocak, "İbrahim kardeşimizin yeni dönemde yapacağı hizmetlerin proje kataloğunu gördüm. Bizim yarım bıraktıklarımızı İbrahim başkanla tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz. Avcılar'a Büyükşehir Belediye tarafından yapılan hizmetler ya da hükümet tarafından yapılan hizmetleri unutamayız ve asla unutmamalıyız. Bugün bu salonda toplantı yapıyorsak bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesine borçluyuz. 5 yıl önce bu salonun temelini atmıştık. Hamdolsun bugün gelinen noktada önemli bir esere kavuştuk." diye konuştu.

Bayram Şenocak, CHP'nin yerel yönetim anlayışını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Zaten iktidar oldukları yok. Onu bir kenara koyuyoruz. Yerel yönetimlere bir bakın. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunların yöneticilik anlayışı çöp, çukur ve çamurdur. Bunu özellikle burası için bakıyorum. Bıraktığımız günden bugüne kadar 5 yılda CHP zihniyeti Avcılar'da ne yaptı? Bunu vatandaşlarımızın sormasını isterim. Yaptığın hangi hizmetin karşılığında borçları çarpanlarına ayırarak geride bırakacaksın. İbrahim başkana söyledim. Allah yardımcın olsun. Bizim yöneticilik anlayışımız bunu da halleder. Çok ciddi bir borçla devralacağız Avcılar Belediyesini. Bunlar hep bizden gitti. Bu CHP zihniyeti Avcılar'ı geriye götürdü."

Avcılar'ın makus talihini bu kez yeneceğini dile getiren Şenocak, seçimlerin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şenocak, gece gündüz çalıştıklarını anlatarak, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan adayı Ulusoy'a destek isteyen Şenocak, ayrımcılık yapmadıklarını ve herkesin oyuna talip olduklarını dile getirdi. Şenocak, Cumhur İttifakı'yla yollarına devam ettiklerine dikkati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben büyükşehirde herkesin oyunu alacağım.' diyor. Kimsin kardeşim? Kimin oyuna talipsin? Hangi partiye mensupsun? Adını söyle. Kimi temsil ediyorsun, hangi ittifakın ürünüsün? 'Ben büyükşehirin tümüne talibim.' diyor. Millet İttifakı diye yola çıkıyor, 'Ben Millet İttifakı'nın adayı değilim. Herkesin oyuna talibim.' diyorsun. Bunlar daha ilk günden birbirlerini satıyor. Biz ne diyoruz, 'İstanbul'da Binali Yıldırım cumhurun adayı.' Bugüne kadar gizledik mi? O zaman ne olduğunu ve kimin adayı olduğunu söyleyeceksin."

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ise projelerini anlattığı konuşmasında, "Avcılar'ın makus talihi 31 Mart'ta son bulacak. Çok güzel bir mozaiğimiz var. Trakya'nın giriş kapısı bir ilçeden bahsediyoruz. Bir tarafı göl, bir tarafı deniz, uluslararası yollar üzerinde bir yer. Böyle bir şehrin normalde parmakla gösterilen inci gibi bir yer olması gerekirdi. Şu an Avcılarımız bitkisel hayatta yaşam sürmeye çalışıyor." diye konuştu.

31 Mart'ta kıymet bilmeyen, değer vermeyen belediyecilik anlayışının son bulacağını ifade eden Ulusoy, "1 Nisan'da inşallah yeni ufuklara açılmanın, yeni hizmetlere kavuşmanın, başlangıçların miladı olacak. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Önce millet, önce memleket. Çok güzel bir ittifak oluşturduk. Cumhur İttifakı. Geleceğimizin teminatı. İnşallah ittifakla Avcılar şahlanacak ve dünyaya örnek olacak." dedi.

Ulusoy, Avcılar için hazırladıkları projeleri anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Bayram Şenocak İbrahim Ulusoy

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