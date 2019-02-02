HABER

Avcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el kondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördeğine el koydu.

Avcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el kondu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ (DHA)-KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördeğine el koydu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında kaçak avcılık yapanların canlı mühre olarak kullandığı 22 yaban ördeği bulundu. Ördeklere el koyan ekipler, tedavilerini yaptırmak üzere müşahede altına aldı. Ördekleri mühre olarak kullanan avcıların bulunması için çalışmalar sürüyor.
Bu arada, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaş köyünde ise av kararlarına aykırı olarak kullanılan bir güme bulunarak, sahibi hakkında işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Avcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el konduAvcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el konduAvcıların 'mühre' olarak kullandığı ördeklere el kondu

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Çanakkale'de yağmurların ardından deniz keyfiÇanakkale'de yağmurların ardından deniz keyfi
Marketten 40 bin TL'lik sigara çalındıMarketten 40 bin TL'lik sigara çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.