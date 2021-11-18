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Avcıların tuzağına takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

18.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda kaçak avcıların kurduğu kapana takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil hayatını kaybetti. Sürünün geride bıraktığı fil, köylüler tarafından koruma merkezine götürülmüştü.

Avcıların tuzağına takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda kaçak avcıların kurduğu kapana takılıp hortumunun yarısını kaybeden yavru fil hayatını kaybetti.

Sumatra filleri, soyu tükenme riski altındaki türlerden.

Bir yaşındaki bebek fil, kapana sıkıştıktan sonra sürü tarafından geride bırakılmış ve Aceh Jaya kasabası yakınlarında köylüler tarafından bulunarak koruma merkezine götürülmüştü.

Yetkililer filin hortumunun bir kısmını keserek onu kurtarmaya çalıştıklarını ancak operasyondan 2 gün sonra filin enfeksiyon nedeniyle öldüğünü belirtti.

yaralı fil

Aceh Doğal Kaynakları Koruma Merkezi'nin Müdürü Agus Arianto "Onu kurtaramadık çünkü yarası çok ciddiydi ve enfeksiyon kapmıştı" dedi.

Arianto yavru fili kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını da ekledi.

Sumatra fillerinın nesli, doğal yaşam alanları olan Borneo ve Sumatra'daki ormanların hızla tahrip edilmesi nedeniyle tehlikede.

Kaçak avcılık da bu fillerin yaşamını tehdit ediyor.

Sumatra fillerinin sayısının son üç kuşaktır (75 yıl) en az %80 azaldığı tahmin ediliyor.

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