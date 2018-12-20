Avcıların veterinere götürdüğü zehirlenen 4 köpek yaşatılamadı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü kırsalında sürek avına çıkan bir grup avcının beraberindeki 4 köpeği, zehirlenme sonucu öldü.

Ayvacık ilçesinin Babakale köyü yakınlarında geçen 12 Aralık Çarşamba günü bir grup avcı domuz avlamak için sürek avına çıktı. Avcılardan Hasan Durmaz, oğlu Sercan Durmaz ve Muhsin Karagöz’e ait Miloş, Dost, Ateş ve Paşa isimli köpekler de iz sürdü. Olaydan üç gün sonra Cumartesi günü ise Muhsin Karagöz’e ait Paşa isimli av köpeği rahatsızlanarak öldü. Pazartesi günü bu kez Ateş, Miloş ve Dost isimli köpekler de zehirlenme belirtileri tespit edildi. Hasan Durmaz, köpeklerini Çanakkale merkezindeki veterinere götürdü. Veteriner köpeklere müdahale etti. Ancak Ateş isimli köpek de burada yaşamını yitirdi. Hasan Durmaz'a ait Miloş ve Dost isimli 2 köpek de tedavileri yapılmasına rağmen Kocaköy’e götürüldükten bir süre sonra öldü.

Av köpekleri zehirlenerek ölen Sercan Durmaz, “Babakale köyü kırsalında 4 köpeğimiz zehirlendi. Veterinere götürdük ama tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Onların saatlerce başında bekledim ve yaşadıkları acıyı gördüm. Sadece köpekler değil, hiçbir hayvan bu acıyı çekmemeli. Bunun için destek bekliyorum. Yani zehir ile hayvanlar öldürülmesin” dedi. Zehirlenen köpeklerin veterinerdeki görüntüleri sahiplerine duygusal anlar yaşattı.

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