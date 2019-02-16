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Avcıların vurduğu balıkçıl kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Avcıların vurduğu balıkçıl kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde avcılar tarafından kanadından yaralanan gri balıkçıl kuşunun tedavisi yapılıyor.

Alaplı Çayı'nda sazlıkların arasında yaralı gri balıkçıl kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu zabıtaya bildirdi.

Zabıta ve itfaiyeyle Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yaralı kuşu kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri Ahmet Uyan, merdiven yardımıyla çay yatağına inerek otların arasındaki balıkçık kuşunu çıkardı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edilen balıkçıl kuşu tedavi altına aldı.

Ahmet Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her canlının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İhbarı alır almaz olay yerine ekiplerin harekat ettiğini aktaran Uyan, "Çayda sazlıkların arasındaki balıkçıl kuşunu kurtarmak için çok hızlı hareket etmek gerekiyordu. Kuş çaya kaçarsa yakalama şansımız yoktu. Hızlı hareket ederek kuşu sazlıkların arasından kurtararak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli arkadaşlarımıza teslim ettik." dedi.

Veteriner Emrullah Topuzoğlu da yaralı balıkçıl kuşunu merkezde tedavi altına aldıklarını belirterek, "Kanadından avcılar tarafından saçma ile vurulmuş. Kanadını tedavi ettik." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı balıkçıl kuşu Zonguldak

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