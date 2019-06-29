Avcıların vurduğu yaralı peçeli baykuşa tedavi

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Saruhanlı'ın kırsal Adiloba Mahallesi'ndeki bir arazide, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yırtıcı bir tür olan baykuş, Saruhanlı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Yaralı baykuşun, tarlalarda fare ve haşerelerle beslenen nesli tükenme tehlikesi altında olan 'peçeli' cinsi olduğu belirlendi. Sağ kanadından yaralı olan ve uçamayan baykuşa ilk müdahale burada yapıldı. Kanadındaki saçmalardan, avcılar tarafından tüfekle vurulduğu sanılan baykuş, Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Veteriner Hekim Engin Bahçeci tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Bahçeci, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen başkuşun sağ kanadında kırıklar bulunduğunu belirtip, "Genel muayenesini yaptık. Şu an için tedavisi devam ediyor. Eğer iyileştirebilirsek yaralı bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakacağız. Eğer buradaki tedavilere yanıt vermezse İzmir Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'na gönderip, daha iyi koşullarda tedavi edilmesini sağlayacağız" dedi.