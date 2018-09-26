Avda kaybolduğu öne sürülen kişi 4 gündür aranıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 4 gün önce çıktığı avda kaybolduğu iddia edilen bir kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçenin Dereli Mahallesi'ne geçen pazar günü çalıştığı iş yeri sahipleri Y.Ü, M.Ü. ve F.Y. ile gelen Murat Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri de ihbar üzerine Yıldız'ı bulmak için mahallenin Altıoluk mevkisi ile Ilıman deresi çevresinde arama çalışması başlattı.

Bir kadavra arama köpeğinin de destek verdiği çalışmalarda Yıldız'a ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

Olaya ilişkin Yıldız ile ava gittikleri belirtilen Y.Ü, M.Ü. ve F.Y. ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Bu kişilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kayıp Murat Yıldız'ın babası İsmet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun, kaybolduğu öne sürülen alanı çok iyi bildiğini aktardı.

Bu nedenle oğlunun kaybolmasına anlam veremediğini anlatan Yıldız, "4 kişi ava gidiyor, 3'ü geliyor, oğlum gelmiyor. Buna anlam veremiyorum." dedi.

Murat Yıldız'ın kayınbiraderi Metin Yiğit de eniştesinin avlanmak üzere gittiği bölgeyi avucunun için gibi bildiğini söyleyerek, kendisinin kaybolduğuna ihtimal vermediğini ifade etti.

Ekiplerin Murat Yıldız'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

