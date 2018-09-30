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Avda kaybolduğu öne sürülen kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçen pazar günü iş yeri sahipleri ile gittiği avda kaybolduğu öne sürülen Murat Yıldız'ın cesedine ulaşıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçen pazar günü iş yeri sahipleri ile gittiği avda kaybolduğu öne sürülen Murat Yıldız'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dereli Mahallesi'ne geçen pazar günü çalıştığı iş yeri sahipleri Y.Ü, M.Ü. ve F.Y. ile gelen Murat Yıldız'dan (45) haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Altıoluk mevkisi ile Ilıman Deresi çevresinde başlatılan arama çalışması sonucunda Yıldız'ın cesedine ulaşıldı.

Yakınları ve köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları neticesinde Yıldız'ın cesedi bir kayanın dibinde bulunduğu öğrenilirken sarp bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Murat Yıldız'ın cesedi bulunduğu yerden alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Olay

İlçenin Dereli Mahallesi'ne geçen pazar günü çalıştığı iş yeri sahipleri Y.Ü, M.Ü. ve F.Y. ile gelen Murat Yıldız'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, jandarma ve AFAD ekipleri Yıldız'ı bulmak için mahallenin Altıoluk mevkisi ile Ilıman Deresi çevresinde arama çalışması başlatmıştı.

Olaya ilişkin Yıldız ile ava gittikleri belirtilen Y.Ü, M.Ü. ve F.Y. ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülmüştü.

Kayıp Murat Yıldız'ın babası İsmet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun, kaybolduğu öne sürülen alanı çok iyi bildiğini aktarmış, bu nedenle oğlunun kaybolmasına anlam veremediğini anlatmıştı.

Murat Yıldız'ın kayınbiraderi Metin Yiğit de eniştesinin avlanmak üzere gittiği bölgeyi avucunun için gibi bildiğini söyleyerek, kendisinin kaybolduğuna ihtimal vermediğini ifade etmişti.

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