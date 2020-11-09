Avda kazara akrabasını vuran şahsa adli kontrol

Samsun’da birlikte ava gittiği akrabasını tüfekle kazara vurarak ölümüne sebep olan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi S.(64), akrabası F.S. ile ava çıktı. Avda iddiaya göre F.S. kazara av tüfeğiyle Niyazi S.’yi vurdu. Ağır yaralanan Niyazi S. ormanlık alanda hayatını kaybetti. F.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından Bafra Adliyesine sevk edilen F.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

