Avda kullanılması yasak cihaz ele geçirildi 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, bıldırcın avında kullanılması yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Sivrice ilçesi Kürk köyü mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler av kontrol çalışması yaptı. Ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurulmuş ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nca avlanmada kullanılması yasak olan, çalışır vaziyette 1 bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

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