HABER

Avda tüfeği ateş alınca bacağından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, ava çıkan Erkan Akın, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen Akın; AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, ava çıkan Erkan Akın, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen Akın; AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, merkeze bağlı Direkli köyü kırsalında meydana geldi. Avlanmak için sabah saatlerinde köyden ayrılan Erkan Akın'ın elindeki av tüfeği, dağda yürüdüğü sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Akın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Akın'ın bulunduğu noktanın koordinatlarını aldı. Bunun üzerine önce köye ardından da yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrası Akın'ın bulunduğu yere ulaşıldı. Sedyeye konularak, dağlık alandan indirilen Akın, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Erkan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50 bin lira cezaÇorum'da drift yapan 10 sürücüye 50 bin lira ceza
Hatay'da, Suriye Güvenlik ToplantısıHatay'da, Suriye Güvenlik Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.